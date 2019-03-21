مقتل 6 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية بشرق الصين

أفادت السلطات المحلية بإقليم جيانجسو شرقي الصين بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء انفجار وقع بمصنع للمبيدات الحشرية في الإقليم اليوم الخميس.

ووفقاً للحساب الرسمي لمدينة شيانجشوي على منصة "سينا ويبو" للتواصل الاجتماعي، فقد وقع الحادث بالمنطقة وأسفر عن إصابة 30 شخصاً بجروح خطيرة.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية، إن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة ولم يتم بعد التوصل إلى سبب الحادث.

وكانت صحيفة "يانجتسي إيفننج بوست" ذكرت أن سبب الحادث، الذي وقع بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) لا يزال غير معروف، إلا أنه قد يكون ناجماً عن خطأ من أحد عمال المصنع.

وأظهرت الصور التي تم تناقلها للحادثة عموداً ضخماً من الدخان يخرج من المصنع.