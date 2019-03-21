ميركل تقترح عقد قمة أوروبية استثنائية حول "بريكست"

اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد قمة أوروبية استثنائية سريعة، حال عدم صدور موافقة من مجلس العموم البريطاني على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني "بوندستاج"، إنه إذا لم يكن هناك تصويت إيجابي أو إذا لم يتم تصويت من الأساس في مجلس العموم، "فسوف نترك أمامنا خياراً مفتوحاً حول إذا ما كان يجب عقد اجتماع آخر قبل موعد الخروج أم لا".

وأشارت المستشارة إلى أنه إذا حدث تصويت إيجابي، يمكن حينئذ بالتأكيد إجراء مناقشة من حيث المبدأ عن رغبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "بشأن تمديد قصير".

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وأكدت ميركل أنها لا تزال مقتنعة بأن هناك حاجة لحل منظم لخروج بريطانيا، وأشارت إلى أن ذلك ليس في مصلحة بريطانيا فحسب، ولكن أيضا في مصلحة ألمانيا ومصلحة الدول الأعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وفيما يتعلق بالتاريخ الذي أعربت ماي عن أملها في تأجيل الخروج إليه حتى 30 يونيو القادم، شددت المستشارة الألمانية على ضرورة مراعاة أن الانتخابات الأوروبية تحدد إجراؤها في نهاية شهر مايو القادم، وأشارت بقولها: "ولكن يمكن بالتأكيد مناقشة تمديد قصير ".

وأعربت ميركل اليوم أيضاً عن استيائها من أنه لا يزال غير متوفر رد محدد على السؤال عن الطريقة التي سيتم بها خروج بريطانيا، حتى قبل ثمانية أيام من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموافق 29 مارس الجاري.