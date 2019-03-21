العراق: 45 قتيلاً بينهم أطفال في غرق عبّارة بنهر دجلة قرب ميدنية الموصل (فيديو)

لقي 45 عراقياَ على الأقل حتفهم بينهم أطفال، الخميس 21 مارس/آذار 2019، إثر غرق عبارة بنهر دجلة قرب مدينة الموصل.



وقالت تقارير إعلامية محلية نقلا عن الشرطة ومصادر طبية أن سبب انقلاب العبارة يعود لحمولتها الزائدة وأضافت أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في انتظار انتشال باقي الغرقى.



وقال حسام خليل مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة. وأضاف خليل أن فريق الإنقاذ ما زال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن.



وكشفت التقارير أن «سبب غرق العبارة هو ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة، نتيجة فتح بوابات سد الموصل».



وأضافت ان «دائرة الموارد المائية حذرت منذ الأربعاء 20 مارس/آذار 2019 من الارتفاع، لكن ادارة جزيرة الموصل لم تلتزم بالتعليمات».



وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في السيطرة على الوضع كون اعداد الغرقى كبيرة جداً.



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