تحرير 4 جنود إيرانيين خطفهم “جيش العدل”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مارس 2019 04:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مارس 2019 04:23 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تحرير 4 عناصر من حرس الحدود خطفوا ضمن مجموعة من العسكريين الإيرانيين على يد جماعة “جيش العدل” البلوشية المعارضة قبل أشهر.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، عن تقديره للحكومة والجيش الباكستانيين لتحرير الجنود الإيرانيين المختطفين، آملا بتحرير بقية المخطوفين وعودتهم في أسرع وقت إلى إيران.

وشدد قاسمي في السياق على أهمية التعاون الإيراني الباكستاني في مكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين.

وخطف 14 جنديا إيرانيا، بينهم اثنان من رجال الاستخبارات تابعين للحرس الثوري، و5 من قوات التعبئة الشعبية “الباسيج”، في مدينة ميرجاوة قرب الحدود مع باكستان في أكتوبر 2018