بومبيو إلى لبنان في مسعى لتقليص نفوذ “حزب الله”

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم غد إلى لبنان بزيارة رسمية لعقد اجتماعات مع قادته، حيث يأمل في زيادة الضغط على إيران وحليفها حزب الله.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو غدا الجمعة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيتصدر خطر إيران أجندة مباحثات عميد الدبلوماسية الأمريكية في بيروت.

وقال بومبيو للصحفيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري: “سنمضي كثيرا من الوقت للبحث مع الحكومة (اللبنانية) كيف يمكننا مساعدتها في الابتعاد عن الخطر الذي تشكله عليها إيران وحزب الله”.

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ومن المتوقع، حسب وكالة “أسوشيتد برس”، أن يجدد بومبيو خلال زيارته لبيروت دعم واشنطن الثابت للجيش اللبناني، وسيطلب من البنك المركزي اللبناني في المقابل اتخاذ إجراءات بهدف منع إيران من استخدام القطاع المصرفي في البلاد للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

إلا أن هذا الهدف قد يكون مستحيلا، وخاصة أن زيارة بومبيو تأتي في وقت بلغ فيه نفوذ حزب الله السياسي ذروته داخل البلاد، من حيث مستوى تمثيله في البرلمان والحكومة، كما أن القدرات العسكرية للحزب تتفوق على ما لدى القوات المسلحة اللبنانية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت لاحق من الشهر الجاري روسيا، حيث سيجري مباحثات مع نظيره فلاديمير بوتين.