كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات مدمرة تلتهم المحاصيل بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

راهن المزارعون في ولايات غرب وسط أمريكا، على أنهم يستطيعون الخروج من أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من خلال تخزين الذرة وفول الصويا في أي مكان يمكنهم- في صناديق أو أنابيب بلاستيكية أو في حظائر أو حتى في الخارج.

ولكن الآن، حدث ما لا يمكن تصوره، حيث دمرت الفيضانات القياسية مساحات شاسعة من الحزام الأخضر عبر أيوا ونبراسكا وداكوتا الجنوبية والعديد من الولايات الأخرى.

وتقترب التقديرات المبكرة للمحاصيل المفقودة والماشية من مليار دولار في ولاية نبراسكا وحدها، مع توقع حدوث المزيد من الفيضانات، مع احتمال زيادة الخسائر في المنطقة إلى حد كبير.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنّه مع ارتفاع منسوب الأنهار، وامتداد السدود وابتلاع البلدات، راقب المزارعون بلا حول ولا قوة، لأن المياه لا تلتهم حقولهم فحسب، بل مخزونهم من الحبوب، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقف بينهم وبين الخراب المالي.

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وقال توم جيزلر، مزارع في وينسلو، نبراسكا: "لم أر شيئًا كهذا في حياتي"، مضيفًا أنه فقد صندوقين تخزين كاملين من الذرة.

وتابع :"لقد كنا نعتمد على الدخل من الماشية لدينا، ولكن الآن جميع الأعلاف ذهبت.. لم نحقق أي أموال من زراعة الحبوب لدينا بسبب مشاكل التجارة وانخفاض الأسعار. "

وعندما بدأت المياه في الانحسار في أجزاء من نبراسكا، بدأت الأضرار التي لحقت بالطرق الريفية والجسور وخطوط السكك الحديدية في الظهور، وتعتبر هذه البنية التحتية ضرورية للقطاع الزراعي في الولايات المتحدة لنقل المنتجات من المزارع إلى مصانع المعالجة ومراكز الشحن.