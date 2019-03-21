كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الادعاء الهولندي يتهم منفذ هجوم أوتريخت بـ"الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الادعاء الهولندي اليوم الخميس، عن توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت، الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص يوم الإثنين الماضي.

وقال الادعاء إنه "يعتقد أن المتهم، وهو تركي، نفذ الهجوم منفرداً".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم على متن أحد قطارات الضواحي في غرب مدينة أوتريخت في إطلاق النار الذي وقع الإثنين الماضي، الذي أسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص.

وعثر المحققون على خطاب في السيارة التي فر بها المتهم، ضمن أدلة أخرى أوضحت أن الحادث كان بدافع الإرهاب.