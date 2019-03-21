كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يشاركون فى مسيرة صامتة بنيوزيلندا لإدانة مذبحة المسجدين (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أكثر من 10 آلاف شخص بمسيرة صامتة عبر المدينة النيوزيلندية، موطن الهجوم الإرهابي المتطرف على مسجدين بنيوزيلندا الجمعة الماضية، وأسفر عن استشهاد 50 شخصاً.

وشقّت المسيرة طريق ديوندين اليوم إلى استاد للركبي، حيث يتجمع هناك نحو 15000 شخص للمشاركة فى الوقفة الليلية بالتوقيت المحلى للبلاد.

وكان الإرهابى المتهم، برينتون تارانت، المولود في أستراليا، قد عاش على مدار العامين الماضيين في المدينة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا قبل تنفيذ مذبحة الجمعة الماضية في مدينة كرايستشيرش ، على بعد حوالي 220 ميلًا إلى الشمال.

واستفاد السفاح، الذى يعتنق فكر السادية البيضاء، من قوانين نيوزيلندا المتساهلة نسبيا في الأسلحة للحصول على أسلحة شبه أوتوماتيكية من الطراز العسكري استخدمها لإسقاط المصلين في مسجدين في كرايستشيرش.

Advertisements

وبدأت المسيرة في جامعة أوتاجو، على بعد حوالي 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من ملعب فورسيث بار.

وانضم إلى المتظاهرين الآلاف الآخرين الذين شقوا طريقهم للاحتفالات التي تضمنت تعويذات الماوري وصلاة المسلمين.

ودعا عمدة دنيدن، ديف كول، النيوزيلنديين إلى التجمع لدعم أولئك الذين تركوا المأساة، وقال "نحن بحاجة إلى دراسة ما يجب تغييره حتى لا يحدث هذا مرة أخرى.. إلى إخواني وأخواتي المسلمين.. أنتم جزء ثمين منا، ونحن نحتضنكم".