كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي: مقاتلو داعش العائدون من سوريا خطر على ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وخاصة الأجانب العائدين من سوريا يشكلون خطرا على مناطق جغرافية قريبة من إيطاليا جنوب المتوسط، من بينها ليبيا.

وقال كونتي: "إن من بين التهديدات الرئيسية، تلك ذات الطابع الجهادي"، مضيفا أنه مع تطور الوضع في سوريا، وزوال التنظيم الإرهابي، فإن الكثير من المقاتلين الأجانب يتنقلون في مناطق قريبة منا، ولهذا السبب أشعر بالقلق إزاء ليبيا، كما أن هناك مخاطر من عدم الاستقرار في الجزائر".

يأتي ذلك بعد يومين من تقرير نشره مركز "ستراتفور" الأمريكي للدراسات الأمنية، حيث حذر من انتقال عناصر تنظيم داعش، بعد هزيمته شبه النهائية في سوريا والعراق، إلى دول أفريقيا.

