كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لانقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر طبية، إن عشرات الأشخاص غرقوا، الخميس، إثر انقلاب عبارة، على متنها أكثر من 100 شخص، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية.

وبينت المصادر أن الحصيلة الأولية تشير إلى غرق 45 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة.

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وقالت قناة سكاي نيوز عربية، إن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكونا لسبب وراء هذا الحادث، مضيفا "وهذا بسبب غياب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات".

وأعلنت دائرة صحة نينوى استنفار كافة جهودها للسيطرة على حادث غرق إحدى العبارات، التي تقل نساء وأطفالا محتفلين بأعياد نوروز.

وأوضحت مصادر أن ما لا يقل عن مئة شخص كانوا على متن العبارة المنكوبة قبل أن تنقلب، في وقت أظهرت لقطات فيديو محاولات لإنقاذ الغرقى.