كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تلتقي ماكرون وتوسك قبل افتتاح القمة الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلتقي وزيرة خارجية بريطانيا تيريزا ماي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قبل افتتاح القمة الأوروبية في بروكسل بعد ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم ماي.

وسيحاول المجلس الأوروبي تجنب خروج مفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل ثمانية أيام من الموعد المحدد للبريكسيت الذي لا يزال سارياً.

ولكن، يخشى الأوروبيون أيضًا من أن امتداد دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يلوث خطط التكتل، بدءًا من الانتخابات الأوروبية في نهاية شهر مايو.