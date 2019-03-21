كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم 63 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات استفزازية فيه قبل مغادرتهم من باب السلسلة.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم كثفت دعواتها فى اليومين الأخيرين لأنصارها وللمستوطنين للمشاركة الواسعة فى اقتحامات الأقصى اليوم تزامنا مع عيد البوريم أو المساخر العبرى، وإقامة فعالية داخل المسجد بهذه المناسبة، فى حين تواجد عدد كبير من المصلين فى المسجد، خاصة بمحيط مصلى باب الرحمة.

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من ناحية أخرى وفى الخليل، اقتحم مستوطنون شارع الشهداء باتجاه الحرم الإبراهيمى وسط الخليل جنوب الضفة الغربية، للاحتفال بعيد ما يسمى "بوريم".

وظهر أحد المستوطنين وهو يرتدى زى بعثة التواجد الدولى المؤقت فى الخليل، تعبيرا عن فرحة المستوطنين بخروجهم من المدينة، واستهزاء بالبعثة الحقوقية الدولية.