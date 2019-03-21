كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: يجب وضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس فى مجلس أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة وضع حد "للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس فى مجلس أوروبا ".

وقال لافروف - خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مع نيكولا رينتسي وزير خارجية سان مارينو ، وبثته قناة "روسيا اليوم" - إن مجلس أوروبا يشهد أزمة، كما تطرق لافروف إلى قرار السلطات الأوكرانية بمنع المراقبين الروس من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، معتبرا إياه "غير مشروع" ، وأكد أن مسؤولين فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اعترفوا بذلك، بحسب قوله.