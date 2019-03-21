كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق حذر من الكرملين بشأن اقتراب القاذفات الأمريكية من الحدود الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن ظهور القاذفات الأمريكية بالقرب من روسيا لا يعزز الأجواء الأمنية في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية ولكنه يخلق توترات إضافية.

وأضاف "بيسكوف": "من وجهة النظر العسكرية التكتيكية، ربما فقط المتخصصون العسكريون لدينا ربما يعلقون هنا، أنا مقتنع بأنهم سيفعلون ذلك. لكن بشكل عام، سأقتصر على قول ذلك بالطبع، مثل هذه الإجراءات الأمريكية لا تعزز الأمن وجو الاستقرار في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود روسيا".

Advertisements

وأشار التعليق، إلى مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لمقاتلين روسيين من طراز سو 27 يرافقون قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52 فوق بحر البلطيق.

وعلق "بيسكوف"، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لقرار الولايات المتحدة بإرسال مفجرين من وجهة نظر سياسية: "على العكس من ذلك، هذا يسبب توترًا إضافيًا. نحن نأسف لتصرفات واشنطن".

كما حددت وزارة الدفاع الروسية، اقتراب مجموعة من قاذفات القنابل من طراز بي-52 ستراتوفورتريس من الحدود الروسية في سماء بحر البلطيق، لكنها غيرت مسارها بعد اقتراب الطائرات الروسية.