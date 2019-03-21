كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين توجه طلبا لأمريكا بخصوص تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على عدم السماح بتوقف رئيسة تايوان تساي إينج وين في هاواي الأسبوع المقبل في طريق عودتها من جولة في جزر حليفة لتايوان في المحيط الهادئ، مما يضيف المزيد من التوتر للعلاقات الصينية الأمريكية.

تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتصفها دائما بأنها القضية الأكثر حساسية وأهمية في العلاقات مع الولايات المتحدة. وتشكو دائما من توقف زعماء تايوان في الولايات المتحدة خلال رحلاتهم.

وقالت تساي إنها ستتوقف في هاواي في طريق عودتها من جولة تستغرق ثمانية أيام تشمل جزر بالاو وناورو ومارشال بدأت اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن بكين قدمت "احتجاجا قويا" بشأن توقف تساي المزمع في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على "عدم إرسال أي إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان".

تأتي جولة تساي في وقت يشهد توترا متصاعدا بين تايبه وبكين التي كثفت الضغوط الدبلوماسية والعسكرية للتأكيد على سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتكافح تايبه لمنع 17 حليفا باقيا لها من الاتجاه للتحالف مع الصين.

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وقال تساي في بيان قبل بدء الجولة إنها تقوم بواجبها للترويج لتايوان عالميا.

وقالت تساي إنها ستتوقف في هاواي في طريق عودتها من جولة تستغرق ثمانية أيام تشمل جزر بالاو وناورو ومارشال بدأت اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن بكين قدمت "احتجاجا قويا" بشأن توقف تساي المزمع في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على "عدم إرسال أي إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان".

تأتي جولة تساي في وقت يشهد توترا متصاعدا بين تايبه وبكين التي كثفت الضغوط الدبلوماسية والعسكرية للتأكيد على سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتكافح تايبه لمنع 17 حليفا باقيا لها من الاتجاه للتحالف مع الصين.

وقال تساي في بيان قبل بدء الجولة إنها تقوم بواجبها للترويج لتايوان عالميا.