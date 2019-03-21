ي سيبعد ساعات فقط من قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أوقعت الوداد الرياضي بفريق حوريا كوناكري الغيني، قرر الأخير الاستعانة بخدمات مدرب جديد، خلفاً لنوفوو باتريس.
النادي الغيني، اختار رسمياً ديدي غويز، لتولي زمام قيادة الفريق الذي سينافس عبر بوابة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، وأمام الوداد الرياضي، بطل النسخة ما قبل الأخيرة من البطولة الأبرز في القارة السمراء.
في حين، الترجي الرياضي التونسي، الذي توج بأخر نسخة من “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، وضعته القرعة أمام الخصم شبيبة قسنطينية الجزائري، في مواجهة ديربي مغاربي بارز.
أما صن داونز، من جنوب إفريقيا، فسيكون له لقاء بارز بدور الربع، أمام ماميلودي صانداونز، من جنوب إفريقيا، وهو الفريق الذي واجه الوداد في دور المجموعات السابق بالمسابقة القارية.
كانت هذه تفاصيل خبر خصم الوداد بربع نهائي”تشامبيونز ليغ” الإفريقية يستعد للمواجهة القارية بهذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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