عاجل.. غرق 40 شخصا في انقلاب عبارة بنهر دجلة..بها 100 شخص ونداءات استغاثة متواصلة -فيديو

غرق 40 شخصا نتيجة انقلاب عبّارة في نهر دجلة في العراق، يوم الخميس، بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وتحاول الشرطة النهرية إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة، والذي يصل عددهم بحسب الشرطة إلى أكثر من 100 شخص.

وتم إنقاذ خمسة أشخاص، فيما تتواصل عملية البحث، في منطقة قرب الجزيرة السياحية في مدينة الموصل.

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وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها للحظات الأولى لبدء غرق العبّارة. كما تداول حساب “عين الموصل” صورا للعبارة الغارقة.

ونشر نفس الحساب نداءات استغاثة، داعيا الناس إلى منطقة غرق القارب لمحاول إنقاذ انتشال الناجين.