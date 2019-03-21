العثماني: لا تراجع عن التوظيف الجهوي.. وليطمئن الآباء لن نتساهل في مسؤوليتنا

في ظل استمرار الاحتقان المتعلق باحتجاحات أساتذة التعاقد، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الخميس، إن الحكومة “مضت وبإرادة إلى أبعد ما يمكن من خلال إصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأوضح العثماني في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري.

وطمأن العثماني آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وقال إن الحكومة من تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات ليكمل التلاميذ سنتهم الدراسية بطريقة جيدة، ولضمان استمرار المرفق العام في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها ولن تتساهل فيها.