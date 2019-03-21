بسبب “انشغالاته المهنية”.. أمزازي يلغي محاضرة له في الدوحة 

اعتذر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تأطير محاضرة، في معهد الدوحة للدراسات العليا، كانت مقررة، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية.

وفيما انتشرت إشاعات، تفيد أن أمزازي قاطع المحاضرة، التي كانت ستنظم تحت عنوان “التعليم العالي والبحث العلمي رافعة لتأهيل الرأسمال البشري”، خرجت وزارته بتوضيح، مفاده أن أمزازي تلقى دعوة من معهد الدوحة للدراسات العليا من أجل إلقاء محاضرة، اليوم، لكنه اعتذر عن تقديمها “نظرا إلى انشغالاته المهنية”.

ومن جانبه، إلى حدود أمس الأربعاء، معهد الدوحة وجه دعوة عامة لحضور محاضرة أمزازي في مدرجه، ولم ينشر أي اعتذار، أو إلغاء لها.

يذكر أن أمزازي، يسابق الزمن، خلال الأسبوع الجاري، من أجل إيجاد منفذ لقضية الأساتذة المتعاقدين، الذين دخلوا في ثالث أسبوع من الإضراب عن العمل، فيما فشلت تهديدات وزارته في تطبيق مسطرة “الطرد” في حقهم، في ثني عدد كبير منهم عن الاستمرار في الإضراب عن العمل.