جمعية مديرات ومديري الثانويات في جهة طنجة تتضامن مع المتعاقدين

أعلنت الجمعية المغربية لمديرات ومديري الثانويات العمومية في جهة طنجة، في بلاغ لها، أمس الأربعاء، تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين.

وتزامن بلاغ جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية في جهة طنجة، مع إصدار الأكاديميات الجهوية مذكرة في حق المتعاقدين لتفعيل ترك الوظيفة، والانقطاع عن العمل، وكشف أن هذه العملية تشوبها الارتجالية، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية، التي لا يمكن للمديرين تحمل عواقبها.

ودعا المكتب الجهوي للجمعية ذاتها إلى التعامل مع حالات الإضراب وفق ما تنص عليه المقتضيات الدستورية، وكافة القوانين التنظيمية، والاقتصار على إرسال لوائح المضربات، والمضربين، وفق القوانين الجاري بها العمل، وموافاة المديريات الإقليمية بكل الوضعيات التربوية ذات العلاقة بالخصاص، الناتج عن إضراب الأساتذة المتعاقدين.

وشدد البلاغ ذاته على ضرورة تفعيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، بين الوزارة الوصية على القطاع، والفرقاء الاجتماعيين، من أجل الرقي بالمناخ التربوي للمدرسة العمومية، والخروج من الأزمة، التي يعيشها قطاع التعليم العمومي.