برشلونة الأقرب لضم نجم أجاكس الهولندي

حسم دي ليخت، المدافع الشاب لفريق أجاكس أمستردام الهولندي اخىياره بخصوص الفريق “العملاق” الذي يرغب في حمل ألوانه العام المقبل، وذلك بعد أن عبرت أندية برشلونة، ريال مدريد الإسبانيين، يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جرمان الفرنسي عن رغبتها في ضمه، خلال “الميركاتو” المقبل.

وحسب صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الخميس، فإن دي ليخت، الذي يعتبر من أكثر الأسماء تداولا في الفترة الأخيرة، قد اختار اللعب مع فريق برشلونة الإسباني، وذلك من أجل مرافقة مواطنه وزميله في “أجاكس”، فرانكي دي يونغ، الذي انضم سلفا لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن رغبة دي ليخت، تمنح برشلونة إمكانية ضمنه بأقل تكلفة ممكنة، أقل بكثير من المبالغ التي تعتزم أندية ريال مدريد وباريس سان جرمان تقديمها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو الأمر الذي يثير حفيظة وكيل أعماله الشهير، مينو رايولا.

وكان فرينكي دي يونج ، زميل دي ليخت في أجاكس، قد وقع لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات، سينهي هذا الموسم في هولندا، قبل الانضمام لبرشلونة العام المقبل.