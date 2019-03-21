2M تلغي حلقة من “مباشرة معكم” كانت ستناقش الاحتجاجات بالجزائر

ألغت القناة الثانية مساء أمس الأربعاء، حلقة جديدة من البرنامج الحواري “مباشرة معكم”، كانت مخصصة لمناقشة موضوع “احتجاجات الشارع الجزائري”.

الحلقة الملغاة دون سابق إعلام، كانت ستناقش عدة محاور، لها علاقة بالوضع في الجارة الجزائر، من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية، بحسب الموقع الرسمي للقناة الثانية.

القناة الثانية عمدت إلى إلغاء الحلقة الجديدة من البرنامج الحواري، كما حذفت المادة الإخبارية التي نشرتها بموقع القناة، والتي تضمنت الأسئلة الثلاثة موضوع النقاش، وهي، لماذا تتواصل احتجاجات الشارع الجزائري وتكبر أسبوعا بعد آخر رغم مقترحات النظام للخروج من الأزمة؟ ثم، ماذا يمكن أن يقدمه الحاكمون في الجزائر من تنازلات للاستجابة لمطالب المحتجين؟ وأيضا، ماهي السيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع عند الجار الشرقي بين اللعب على الوقت لامتصاص حماس الشارع أو استعمال العنف أو تنحي النظام أو استمرار الاحتجاج؟.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن سبب الإلغاء المفاجئ، يعود بالأساس إلى الموقف المغربي الرسمي من التعليق على ما يقع بالجزائر من احتجاجات.

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وكان المغرب نفى مساء السبت الماضي، ما اعتبره ادعاءات تقول بأنه ينسق مع بلدان أخرى، وخاصة فرنسا، حول الأحداث الأخيرة التي تقع بالجارة الجزائر.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن المغرب اتخذ قرارا بعدم التدخل أو التعليق على الأحداث بالجزائر.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي، “قررنا عدم التدخل أو التعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر، وبعض وسائل الإعلام بفرنسا والجزائر تسعى لتوريط المغرب في تعليقات لا أساس لها من الصحة، منسوبة لمصادر مجهولة من الوزارة أو مصادر ديبلوماسية أو خبراء”.

واستغرب بوريطة لـ”الأخبار المنشورة التي يتم نسبها للديبلوماسية المغربية”، مضيفا، “المغرب يرفض الادعاء بكونه ينسق مع بلدان أخرى خصوصا فرنسا، بخصوص ما يقع في الجزائر، ولم نقم بأي اتصال مع باريس أو أي بلد آخر حول هذا الموضوع”.