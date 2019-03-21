قبل ربع نهائي كأس “الكاف”.. حسنية أكادير يستعيد لاعباً أساسيا

تمكن فريق حسنية أكادير من استعادة خدمات لاعبه كريم البركاوي، تأهباً للمباراتين البارزتين بربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي وضعت ممثل الكرة الوطنية في مواجهة عربية بارزة أمام الزمالك المصري.

البركاوي الذي غاب لفترة طويلة عن الجموعة وتقريباً لأزيد من 10 أسابيع، التحق بالتداريب الجماعية تمهيداً لمتابعته في قادم الاستحقاقات الخاصة بالمجموعة، على رأسها كأس “الكاف”، كما سلف الذكر.

في حين لازال المهدي أوبيلا يتلقى العلاجات، بعد تعرضه لإصابة قوية في المباراة الأخيرة بدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ستكلفه الغياب عن لقاء الزمالك، مطلع أبريل المقبل، بنسبة كبيرة.

يشار، إلى أن الكرة المغربية ممثلة بكل من حسنية أكادير، ثم نهضة بركان، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في المقابل، يعد الوداد الرياضي الفريق المحلي الوحيد الذي ينافس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.