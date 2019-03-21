شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى و23 مصابًا في انفجارات بالعاصمة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قُتل ستة أشخاص وأصيب 23 آخرون إثر انفجارات وقعت اليوم في العاصمة الأفغانية كابل.
وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية “خاما برس” أنه لم يتم التأكد من نوع الانفجارات حتى الآن، لكن شهود عيان قالوا إن ثلاث قذائف هاون على الأقل سقطت في منطقة کارته سخي.
وأكد مسؤولو وزارة الصحة الأفغانية مقتل ستة أشخاص وجرح 23 آخرين في هذه الانفجارات، ووفقاً لتقارير، فإن عدداً من النساء والأطفال كانوا من بين القتلى والجرحى في الانفجارات.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الانفجارات.
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