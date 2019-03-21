شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: حزب الله والحوثي وحماس خطر على المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم ، إن جماعة حزب الله اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط. ويقوم بومبيو بجولة للترويج لموقف واشنطن المتشدد من إيران. وقال إنه يعتبر حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، "كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط ".



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