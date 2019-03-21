شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : 200 ألف منكوب جراء فيضانات زيمبابوى والان نبدء بالتفاصيل
وكانت التقديرات الأولية لعدد المنكوبين في زيمبابوي تشير إلى 15 الف شخص لكن المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيرهوسيل قال للصحافيين في جنيف إن الحصيلة ارتفعت بعد تقديرات لحجم الدمار ليلا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة : 200 ألف منكوب جراء فيضانات زيمبابوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.