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الأمم المتحدة : 200 ألف منكوب جراء فيضانات زيمبابوى

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قدرت الأمم المتحدة الخميس عدد المنكوبين في زيمبابوي من جراء إعصار وفيضانات مدمرة بنحو 200 ألف شخص في الكارثة التي ضربت خصوصا مناطق قريبة من الحدود مع موزمبيق.

وكانت التقديرات الأولية لعدد المنكوبين في زيمبابوي تشير إلى 15 الف شخص لكن المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيرهوسيل قال للصحافيين في جنيف إن الحصيلة ارتفعت بعد تقديرات لحجم الدمار ليلا.


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