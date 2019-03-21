وفي التفاصيل، كانت أسرة هندية تنتظر وصول جثمان ابنها رفيق ”28 عامًا“ ،الذي توفى في السعودية بنوبة قلبية الشهر الماضي، وعند فتح التابوت، تفاجأت الأسرة بجثة امرأة.
وقالت الأسرة، إنها نقلت التابوت من المطار إلى منزلها بمدينة كوني على بعد 90 كم، وعند فتح التابوت لإتمام مراسم الدفن اكتشفت أنها الجثة الخطأ، وليست جثة ابنهم التي انتظروها، وتم على الفور إبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بنقل الجثة إلى المستشفى.
بدوره توقع مسؤول في شرطة كوني، أن الجثة تعود لامرأة سريلانكية، وأن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترسل جثة فتاة «بالخطأ» إلى الهند... كيف حدث ذلك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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