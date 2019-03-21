موسكو تتهم واشنطن بإثارة التوتر بإرسال قاذفات قنابل قرب حدودها

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بإثارة التوتر على حدودها بعدما نشرت مؤخرا 6 قاذفات من طراز "بي-52"، التي تتمتع بقدرات نووية في أوروبا، بالتزامن مع احتفال موسكو بالذكرى الخامسة لضم القرم.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" الخميس، إن طلعات قاذفات قنابل أمريكية استراتيجية من طراز بي-52 فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق قرب الحدود الروسية أثارت توترا في المنطقة.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إلى أن "مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تماما لحدود روسيا، بل على النقيض فإنها تثير توترات إضافية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، في وقت سابق الخميس، أنها أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أمريكية استراتيجية من طراز بي-52 بعدما بدأت الطيران باتجاه حدود روسيا.