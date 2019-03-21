ملك إسبانيا لـ"أبوالغيط": أولوية كبيرة للعلاقات مع الدول العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيليب السادس ملك إسبانيا - أرشيفية
أكد فيليب السادس، ملك إسبانيا، الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، وفق بيان للجامعة العربية.
وأشار ملك إسبانيا إلى العلاقات المتميزة القائمة بين بلاده والدول العربية حاليا على المستوى الرسمي والشعبي بما يمثل أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للمواقف الإسبانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي.
وأكد أهمية الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين الجانبين العربي والإسباني والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف.
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