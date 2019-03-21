منفذ الاعتداء في ترامواي بهولندا ستوجه إليه تهمة القتل بدافع "الإرهاب"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت النيابة العامة في هولندا الخميس انه سيتم توجيه تهمة القتل بدافع الارهاب الى منفذ الاعتداء في ترامواي مزدحم في أوتريخت. وقال الادعاء العام في بيان الخميس إن "المشتبه به البالغ من العمر 37 عاما سيمثل أمام قاض الجمعة بتهم جرائم قتل متعددة بدوافع إرهابية".

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