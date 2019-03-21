انت الان تتابع فيسبوك عن حادث نيوزيلندا: مستمرون في التصدي للكراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث نيوزيلندا

قالت شركة فيسبوك، في بيان لها، اليوم الخميس إنها مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها، وذلك بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته 50 شهيدا، مؤكدة إنها تتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض، وأنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصتها من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي، إلا أن تلك التكنولوجيا لم تعمل تلقائيا عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على أحد المسجدين في نيوزيلندا.

وكانت فيسبوك قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل فيديو البث المباشر للهجوم الإرهابي بمدينة "كرايست تشرش" في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، قائلة -في منشور على مدونتها، بعد التعبير عن حزنها وتضامنها مع عائلات ضحايا الاعتداء-: "نواصل العمل على مدار الساعة لمنع ظهور هذا المحتوى على موقعنا؛ وذلك باستخدام

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