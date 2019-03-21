مقتل 6 وإصابة 23 آخرين في انفجار غربي كابول

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية مقتل 6 على الأقل، وإصابة 23 في انفجار غربي كابول. وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين. وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قذيفتي مورتر تم إطلاقهما في غرب كابول، بحسب "سبوتنيك". وكانت العاصمة الأفغانية "كابول" شهدت أيضًا في ديسمبر الماضي، هجوما بالأسلحة النارية والتفجيرات الانتحارية على مجمع حكومي، أدى إلى مقتل 43 شخصا، الأمر الذي يجعله أكثر الهجمات التي شهدتها العاصمة الأفغانية هذا العام دموية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وحيد مجروح، إن 10 أشخاص آخرين جرحوا في الهجوم، الذي استهدف مجمعًا يضم مكاتب وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين. وهاجم مسلحون المجمع منتصف النهار بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخله، فسارع الموظفون إلى الهرب للنجاة بحياتهم، وبعضهم قفز من النوافذ. واحتجز المئات