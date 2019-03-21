الان تتابع العراق.. غرق 40 شخصا على الأقل نتيجة انقلاب عبّارة في نهر دجلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قتل 40 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، بعد غرق عبارة زائدة الحمولة في نهر الفرات قرب الموصل، بحسب ما أكدته الشرطة العراقية ومصادر طبية.

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