الجزائر: استقالة جماعية لأعضاء “التجمع الديمقراطي” احتجاجا على تصريحات أويحيى

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:

أعلن عدد من أعضاء حزب التجمع الوطني الجزائري، اليوم، تقديم استقالة جماعية، احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى.

وأثارت تصريحات أويحيى مؤخرا، جدلا واسعا في أوساط السياسيين، والشارع الجزائري، ويعرف حزب التجمع الوطني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المستقيل، أنه ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.