شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مصرع وإصابة 15 في انفجار خزان بأحد المصانع بالعين السخنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

لقي 9 عمال بإحدى شركات المقاولات مصرعهم وأصيب 7 آخرون، نتيجة انفجار خزان أحد المصانع بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس اليوم (الخميس) أثناء اختبار التشغيل للخزان.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطاراً من نائبه، بوقوع انفجار خران بأحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان، مما تسبب فى مصرع 9 عمال وإصابة 7 آخرين، وجارى حصر أعداد الوفيات والمصابين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للموقع فوراَ، حيث تم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.