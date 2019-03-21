انطلاق الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بحضور رجال القضاء

صفاء عصام الدين وأحمد عويس وإسماعيل الأشول

افتتح علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الحوار المجتمعي الثانية؛ لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بحضور ممثلين عن الجهات والهيئات القضائية.

وقال عبد العال: "أشرف بلقاء رجال القضاء، المرفق الذي تشرفت بالانتماء له في مرحلة من حياتي الوظيفية وتعلمت منه"، مضيفا: "القضاء يعني العدل، والعدل مهنة سامية يسعى الجميع لتحقيقه، فبالعدل تسود المحبة والود ويعم السلام، ليس في مصر وحدها وإنما العالم أجمع".

وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية، أماني الرافعي، ان المادة 185 من الدستور كانت تنص...