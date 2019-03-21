السنيورة استقبل سفير تونس وديما جمالي

استقبل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس النائبة السابقة الدكتورة ديما جمالي وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة وافاقها في لبنان ومدينة طرابلس وقد تمنى الرئيس السنيورة للدكتورة جمالي التوفيق في الانتخابات ومهامها المقبلة.

كما استقبل الرئيس السنيورة سفير تونس في لبنان محمد كريم بودالي وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.