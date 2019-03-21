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السنيورة استقبل سفير تونس وديما جمالي

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استقبل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس النائبة السابقة الدكتورة ديما جمالي وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة وافاقها في لبنان ومدينة طرابلس وقد تمنى الرئيس السنيورة للدكتورة جمالي التوفيق في الانتخابات ومهامها المقبلة.

كما استقبل الرئيس السنيورة سفير تونس في لبنان محمد كريم بودالي وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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