الدفاع المدني: نقل جثة مواطن من داخل شقته بطبرجا إلى مستشفى القرطباوي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني نقلوا جثة مواطن من داخل شقته في طبرجا -كسروان، إلى "مستشفى المونسينيور القرطباوي" في أدما".

وبيّنت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".