مكتب الشباب في أمل والتعبئة التربوية في حزب الله بحثا في الانتخابات الطالبية

عقد في مقر التعبئة التربوية في "حزب الله" لقاءا مشترك ضم وفدا من مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" برئاسة الدكتور علي ياسين ووفد التعبئة التربوية برئاسة يوسف مرعي.

وأشار المجتمعون الى أنهم "بحثوا في القضايا التربوية ذات الاهتمام المشترك واتفقوا على تعزيز اللقاءات المشتركة على مختلف المجالات"، لافتين الى أنه "كان اللقاء مناسبة للبحث في اعلان رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب اجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة. ورحب المجتمعون بهذه الدعوة وجرى تداول هذا الاستحقاق الطالبي وكانت الاراء متطابقة".

ودرس المجتمعون "سبل تعزيز الاهتمام بالقضايا الشبابية والعمل على اعادة إحياء اتحاد شباب لبنان". ورأوا ان "هذا الاتحاد هو المنصة الطبيعية لهذه الفئة الفاعلة التي تحملت مسؤولياتها عندما ناداها الواجب الوطني، وقدمت الغالي والنفيس ليبقى الوطن بأهله وارضه، عزيزا حرا، ولهذا فان الواجب تجاه هذه الفئة ان يرد الجميل فيعمل من بيدهم الحل والربط على تسهيل تحقيق مبتغاهم في ان يكون لهم اطارهم الطبيعي ويحفزهم على الاضطلاع بالادوار المأمولة عليهم والمساهمة الى جانب الاطر الاخرى في بناء الوطن كما يرتضيه اللبنانيون".

وفي الختام، دعا المجتمعون القوى الطالبية والشبابية اللبنانية الى "العمل سويا والافادة من كل الفرص المواتية لتظهير الصور المضيئة للبنان واللبنانيين، والبناء عليها، على قاعدة "لنضئ شمعة بدل ان نلعن الظلام".