جريح بحالة حرجة اثر تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام بزال الجرد- عكار

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح بحالة حرجة جراء تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام بزال الجرد- عكار".

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