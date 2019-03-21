لفت الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل إلى أنه "مع تقديري لوزيرة الداخلية ريا الحسن، "جنسيتي حقي" هذا شعار لسيدات متزوجات من رجال من دول الجوار"، مؤكداً أن "الجنسية اللبنانية ليست سلعة تباع في سوق النخاسة أو في دكاكين التجنيس".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أبو فاضل إلى "أنني أعدكم أنه لن يقر قانون إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها،لأنه توطين مقنع يغير ديموغرافية لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف أبو فاضل: الجنسية اللبنانية ليست سلعة تباع بسوق النخاسة أو دكاكين التجنيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.