جوزيف أبو فاضل: الجنسية اللبنانية ليست سلعة تباع بسوق النخاسة أو دكاكين التجنيس

لفت الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل إلى أنه "مع تقديري لوزيرة الداخلية ريا الحسن، "جنسيتي حقي" هذا شعار لسيدات متزوجات من رجال من دول الجوار"، مؤكداً أن "الجنسية اللبنانية ليست سلعة تباع في سوق النخاسة أو في دكاكين التجنيس".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أبو فاضل إلى "أنني أعدكم أنه لن يقر قانون إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها،لأنه توطين مقنع يغير ديموغرافية لبنان".