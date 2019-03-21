نازك الحريري هنأت بعيد الأم:هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم المحبة

هنأت السيدة نازك الحريري أمهات لبنان والعالم بعيدهن، وقالت "إن هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً تجمعنا حول أسمى وأنقى المشاعر وهي رمز المحبة والأمل والحياة هذه المعاني العظيمة التي تحملها الأمومة بكل ما فيها من تسامح وتفان وتضحية".
واضافت "ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان يعرف تمام المعرفة ان الأم خصوصاً والمرأة عموماً هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم المحبة والتسامح والسلام والتحاور لذلك حمل قضية الام والمرأة عموماً في قلبه وفكره وسعى جاهداً طول مسيرته الوطنية وسنوات الحكم والمسؤولية الى تفعيل دورها واشراكها في كافة أوجه الحياة". وجددت الدعوة للجميع في لبنان "ألا يدعوا المحبة تفارق قلوبهم وأن يبقى حب الوطن وشعب لبنان الحبيب يجمعهم فمصلحة الوطن فوق كل مصلحة لأن يد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة".
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