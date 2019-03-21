الأب بوعبود زار الفرزلي: اثبتم الرئيس محبتكم للوطن وخضتم معركة الوفاق

زار رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، منوها بالفرزلي "وفي تفانيه في العمل السياسي والحرص على مصلحة لبنان السيادية والاستقلالية. لقد اثبتم محبتكم للوطن وخضتم معركة الوفاق والسلم الأهلي في اوقات حرجة من مراحل الوطن".

بدوره شكر الفرزلي بوعبود على الزيارة وتمنى للمعهد الاذدهار والتقدم في نشر الفن والثقافة، مؤكدا "أننا نعمل معكم على ارثاء أسس المحبة والتعايش بين أطياف المجتمع الواحد وعملنا يصب في خدمة لبنان واللبنانيين".