وفد من المجلس النسائي بحث مع بهية الحريري كوتا الانتخابات البلدية

زار وفد من المجلس النسائي اللبناني برئاسة إقبال مراد دوغان النائبة بهية الحريري، وتم التداول في مشروع سوف يقدمه المجلس النسائي لاقرار الكوتا النسائية بنسبة 33 في المئة في الانتخابات البلدية المقبلة. وابدت الحريري:"موافقتها ودعمها لهذا المطلب المحق".

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