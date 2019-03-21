الشيخ حسن التقى سفير الصين وبحث مع الأوضاع العامة

بحث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن مع السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان الأمور المشتركة والأوضاع العامة، وقد شدد الشيخ حسن على "أهمية الدور الذي تمثله الصين كقوة اقتصادية وسياسية عالمية والإمكانيات التي تتوفر لها لناحية المساهمة في معالجة مختلف الملفات والتعقيدات على مستوى المنطقة"، معبّراً عن "شكره للمساعدات التي تقدمها الصين للبنان وشعبه في مختلف المجالات". كما دعا شيخ العقل إلى "تطوير دائم للعلاقات بين البلدين بما يحقق التعاون المطلوب في كل المستويات، ويؤمّن للبنان فرصة الاستفادة مما بلغته الصين من تقدم على عدة أصعدة".

كما التقى حسن عضو المجلس المذهبي رامي عز الدين على رأس وفد، وكذلك وفداً من آل زيدان من بلدة رويسة البلوط.