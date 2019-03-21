النشرة: الحكومة أجلت البحث في بند الموارد البترولية

أفادت مراسلة "النشرة" أن الحكومة أجلت البحث في بند الموارد البترولية، مشيرة الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لبحث الموضوع والعودة لطرحه بجلسة مقبلة.

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