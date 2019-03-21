أكد نائب رئيس بلدية برج حمود ان "لا خطر على المبنى الذي انهار جزء منه اليوم"، مشددا على انه "ممنوع على سكان المبنى الدخول إليه حتى ترميمه".
وشدد في تصريح تلفزيوني على ان ما "يمهمنا هو انه لم يكن هناك من أضرار بشرية جراء الانهيار الجزئي، وسنقوم بواجباتنا ولن ينام أحد على الطريق".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس بلدية برج حمود: لا خطر على المبنى المنهار جزئيا ولن ينام أحد على الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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