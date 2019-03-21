رئاسة الجمهورية:الرئيس عون الى موسكو في 25 و 26 اذار

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان ان "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية روسيا الاتحادية تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك يومي 25 و26 آذار الجاري.وسيجري فخامة الرئيس محادثات مع فخامة الرئيس بوتين يوم الثلاثاء المقبل، كما يلتقي عددًا من المسؤولين الروس."

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