أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن "رغبة بلاده في إيجاد حل لقضية جزيرة قبرص، يقبله الطرفان التركي والرومي"، موضحاً أن "تركيا تريد مفاوضات محددة الإطار، غير مفتوحة المدة، حول أزمة جزيرة قبرص"، مشيراً إلى ان "أي مشروع تتعرض فيه تركيا للإقصاء لا يكون واقعيًا، لأن تركيا لديها حقوق في إطار القانون الدولي".
ولفت إلى أن "شركاتنا الحاصلة على تراخيص من جمهورية شمال قبرص التركية، تقوم الآن بأعمال مسح في المناطق المحددة، وسنبدأ خلال الفترة القادمة بأعمال التنقيب".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: نريد حلا لقضية قبرص تقبله الجهتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.