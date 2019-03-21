جاويش أوغلو: نريد حلا لقضية قبرص تقبله الجهتان

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن "رغبة بلاده في إيجاد حل لقضية جزيرة قبرص، يقبله الطرفان التركي والرومي"، موضحاً أن "تركيا تريد مفاوضات محددة الإطار، غير مفتوحة المدة، حول أزمة جزيرة قبرص"، مشيراً إلى ان "أي مشروع تتعرض فيه تركيا للإقصاء لا يكون واقعيًا، لأن تركيا لديها حقوق في إطار القانون الدولي".

ولفت إلى أن "شركاتنا الحاصلة على تراخيص من جمهورية شمال قبرص التركية، تقوم الآن بأعمال مسح في المناطق المحددة، وسنبدأ خلال الفترة القادمة بأعمال التنقيب".