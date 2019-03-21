خامنئي: إيران ستواصل تعزيز قدرتها الدفاعية رغم الضغوط الأميركية

أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي "اننا مستمرون في تطوير برامجنا الدفاعية رغما عن أعدائنا ولا تنازلات في هذا المجال رغم الضغوط الأميركية"، مشيراً إلى أن "العقوبات الأميركية ستجعل إيران في حالة اكتفاء ذاتي وأقل اعتماداً على عائداتها النفطية".

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